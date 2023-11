Singles Day 2023: Viele Shops schon jetzt mit starken Deals

Der Singles Day wird vor allem in Parfümerien und in der Kosmetikbranche groß zelebriert. Das französische Haus Sephora reißt den Preis hunderter Parfums in die Tiefe. Dabei sind Libre von Yves Saint Laurent oder Düfte von Prada, Narcisso Rodriguez oder Jean Paul Gautier. Wer also ein paar Parfum-Schnapper zu Weihnachten machen möchte, findet hier eine gute Auswahl zum kleinen Preis. Unser Duft-Favorit zum Schnäppchenkurs: der süß-fruchtige Frauenduft So Scandal von Jean Paul Gautier mit saftiger Himbeere.