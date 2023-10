„Gute Nachrichten, meine Eltern haben heute goldene Hochzeit. Glückwunsch an dieser Stelle“, meldet sich Oliver Pocher am Freitagabend (27. Oktober) in seiner Instagram-Story zu Wort. Auch die Schwester des Komikers darf bei den Feierlichkeiten natürlich nicht fehlen. „Die ist 28 Jahre verheiratet, also hat die Silberhochzeit auch schon hinter sich“, erzählt Olli. Dann zieht er bei sich selbst Bilanz: „Ich hab’ jetzt insgesamt – ich glaub’ – sechs Jahre in zwei Ehen geschafft, also ich brauch’ ein paar, bis ich da mal in die Richtung komme.“ Ganz der Komiker scheint er seinen Frust mit Humor zu überspielen.

Dann wird aber deutlich, dass der 45-Jährige immer noch ordentlich am Ehe-Aus mit Amira Pocher zu knabbern hat. „Und ich sitz’ alleine hier. In dem Sinne: Frohes Fest, herzlichen Glückwunsch und alles Gute weiterhin.“

