Eine letzte Umarmung, ein letzter Kuss: Guido Maria Kretschmer war bis zum Schluss an der Seite seines Vaters Erich Kretschmer. Der Designer ist ein absoluter Familienmensch und hat eine innige Bindung zu seinen Eltern. Obwohl er seinen Papa in jeder Sekunde schmerzlich vermisst, kann Guido mittlerweile mit einem Lächeln im Gesicht über die letzten Minuten auf dem Sterbebett sprechen. „Weil das eine schöne Zeit war, die ich hatte und auch dieser Abschied mit ihm einfach so unglaublich schön war“, erzählt der 58-Jährige „Gala“-Moderatorin Annika Lau.