Bei ihrer Mutter fühlt Shirin David „absolute Sicherheit“, wie sie uns im RTL-Interview erklärt. Auch in Bezug darauf, dass ihre Mama ehrlich zu ihr ist. „Weil die Leute drumherum sagen dir immer, dass es toll war. Aber sie ist die Einzige, die mir sagt: ‚Hier war deine Stimme noch nicht so stark, hier hättest du lockerer sein müssen, hier könntest du mehr interagieren‘ und ich schätze das sehr. Einfach ehrliches Feedback und natürlich traut sich meine Mama am ehesten mir zu sagen, was Sache ist“, schwärmt die 28-Jährige, die gerade mit Helene Fischer „Atemlos“ neu aufgenommen hat.

Lese-Tipp: Schlager trifft Rap: Helene Fischer und Shirin David machen Fans atemlos!

Besonders stolz macht Shirin, wenn jemand ihr sagt, dass sie aussieht wie ihre Mutter. Für sie ist das das größte Kompliment.

Apropos: Komplimente. Die gibt es natürlich auch von der Frau Mama. Wann sie ihre berühmte Tochter am schönsten findet? Wenn Shirin ganz sie selber ist: „Ohne Make-Up, ohne Extensions, ohne lange Fingernägel, ohne mein Spray-Tan, ohne was auch immer. Sie sagt immer: ‚Du bist so schön, wie ich dich geschaffen habe!‘“