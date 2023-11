Selfie-Paradies eröffnet in Köln

In einer alten Industriehalle in Köln hat das "House of Bates" seine Türen geöffnet. Mit mehr als 20 Film- und Fotowelten auf 800 Quadratmetern bietet es die ideale Kulisse für ausgefallene Selfie-Sessions. Mit dabei: Boxring, ein Schlafzimmer, ein Spieltisch, eine Hauswand und einen verspiegelten Raum. Ab heute können Interessierte ins Paradies für Social-Media-Fans. Der Eintritt kostet 33 Euro pro Person.