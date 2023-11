"Sebastian Fitzeks Die Therapie": Prime-Serie weltweit erfolgreich

Die Amazon-Prime-Serie "Sebastian Fitzeks Die Therapie" ist schon in der Startwoche weltweit ein großer Erfolg. Wie der Streaming-Anbieter bekannt gab, kletterte die Buchverfilmung in Deutschland und Österreich nach Ausstrahlung am 26. Oktober direkt an die Spitze der Prime-Video-Charts. International schaffte es die deutsche Serie außerdem in mehr als 30 Ländern in die Top-Ten-Listen - unter anderem in den USA, Spanien und Frankreich oder der Türkei.