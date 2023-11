Im RTL-Interview macht Sebastian Deyle deutlich, welche zentrale Rolle seine Ernährung beim Abnehmen gespielt hat: „Die Ernährungsumstellung war ein Game-Changer für mich. Man merkt nicht nur, dass man sich wohler fühlt in seiner Haut, sondern auch, dass man besser schläft und generell mehr Energie hat für alles andere.“ Zu der Umstellung habe auch der Verzicht auf Alkohol und das Zählen von Kalorien mithilfe von Apps gehört – mit kleinen Ausnahmen in Form von „Cheat Days“. So habe der Schauspieler gewährleistet, dass er sich in einem Kaloriendefizit befindet – also mehr Energie verbraucht, als er zuführt.

Lese-Tipp: Wie viel Energie braucht der Körper? Der Kalorienbedarf erklärt

In Kombination mit einer Extraportion Bewegung war der Grundstein für seinen Abnehmerfolg gelegt. „Sport ist für mich wie duschen. Ich gehe eigentlich jeden Abend nach dem Drehen, um den Kopf frei zu kriegen, ins Fitnessstudio“, erklärt er im Gespräch mit RTL. Der „Rote Rosen“-Star lege in der Muckibude – je nach Stimmung – „'nen Dreiersplit oder 'ne Cardioeinheit“ hin.

Nach drei Monaten, passend zu seinem Start bei „Rote Rosen“, ist er mit seinem Gewicht von etwa 104 Kilo auf 89 Kilo runter – was für ein Erfolg. Inzwischen hat der TV-Star seine Ernährungsumstellung und sein straffes Sportprogramm zum Alltag gemacht. Das Video-Interview mit Sebastian Deyle gibt es oben im Artikel zu sehen.