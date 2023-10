Scooter-Sänger H.P. Baxxter hat sich verlobt

Auf einer romantischen Rundreise durch Schottland hat H.P. Baxxter seiner Sara die Frage aller Fragen gestellt. „Ja, es stimmt – Sara und ich haben uns verlobt. Wir waren jetzt ganz romantisch mit einem Rolls-Royce-Oldtimer in den Highlands unterwegs, waren auf der Isle of Skye-Insel. Da habe ich dann um Saras Hand angehalten“, bestätigt der Scooter-Sänger der Bild.

Zuvor hatte H.P. mit seiner Band einen Auftritt in Edinburgh, nutze die Zeit danach für eine Liebesreise mit seinem Schatz.

Ob die Flitterwochen auch nach Schottland gehen? Aktuell haben H.P. und Sara sich mit der konkreten Hochzeitsplanung noch nicht auseinandergesetzt. Laut Bild wollen sie sich 2024 das Jawort geben: „Wie genau, haben wir uns aber noch nicht überlegt. Das kommt dann alles noch. Jetzt sind wir erst einmal happy.“

Bleibt nur eine brennenden Frage offen: How much is the Verlobungsring?