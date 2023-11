Die erste Prognose: sechs bis zwölf Monate Krankenhaus. Doch dann geschieht das Unglaubliche. Nach nur zehn Tagen im Krankenhaus kann der 23-Jährige mit der Reha beginnen. Er muss zwar das Laufen von Grund auf neu lernen, aber der Wille, wieder Fußball spielen zu können, lässt ihn das Unmögliche möglich machen. Nach nur einem Monat Reha wird er wieder entlassen - gehend, auf seinen eigenen zwei Beinen.

Heute - nur zwei Monate später - geht es ihm wieder gut. Er hat noch mit Konzentrationsschwierigkeiten und gelegentlichen Taubheitsgefühlen zu kämpfen, aber kann arbeiten und geht zur Berufsschule. Doch sein größter Wunsch muss noch in Erfüllung gehen. „Ich hoffe, dass ich Samstag einen Auftritt bekomme für fünf bis zehn Minuten. Wenn es nicht passiert, dann ist das so, aber eigentlich möchte ich dieses Jahr noch einmal auf dem Platz stehen“, so der Fußballer. Bei seinem Kampfeswillen wird auch das sicher schnell in Erfüllung gehen.

