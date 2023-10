Siebzehn (!) Fahrzeuge prallten bei diesem Unfall ineinander. Neun Menschen wurden verletzt – einer sogar schwer. Unter ihnen auch Schlagersängerin Jenice. Davon berichtete sie am Donnerstag (26. Oktober) ihren rund 160.000 Fans auf Instagram. Sie habe einen Schutzengel an ihrer Seite gehabt, erklärt sie. RTL erzählte die 34-Jährige die Horror-Details. „Plötzlich kam starker Nebel auf und die Sonne stand tief, man konnte absolut nichts mehr sehen. Vor mir sind circa sieben Autos ineinander gefahren. Hinter mir sind zehn Autos aufeinander gekracht. Ich habe eine Vollbremsung gemacht und habe mich gedreht, dabei konnte ich das Auto in eine Lücke zwischen einem LKW und der Leitplanke lenken. Das hat mich wahrscheinlich gerettet“, erinnert sich die Sängerin. Kaum vorstellbar, was passiert wäre, wenn sie es nicht geschafft hätte.

Doch Wunder geschehen. Sie blieb unverletzt! Und erholte sich auch so schnell von ihrem Schock, dass sie als Ersthelferin den Verletzten an der Unfallstelle helfen konnte.