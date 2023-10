Sarah Engels feiert Geburtstag - und blickt auf ihren Lebensweg zurück

Ein Jahr älter – Zeit, um über sich und das Leben zu sinnieren. Sarah Engels zeigt in ihrem Geburtstagspost an sich selbst vor allem Dankbarkeit: für ihre Kinder Alessio (8) und Solea (1), ihre Mama und ihren Julian.

„Es fühlt sich an, als wäre ich gestern noch 16 gewesen und zur Schule gegangen. Die 16-jährige Sarah, die schon damals immer den großen Traum hatte, irgendwann eine eigene kleine Familie zu haben, auf Bühnen stehen zu dürfen und zu singen“, erinnert sich die Zweifachmama. Damals habe sie das Geld für den Gesangsunterricht noch mit zwei Minijobs beschafft. „Aber ich wollte mutig sein, ehrgeizig und habe meine Träume nie aus den Augen verloren. Wie das Schicksal es so wollte, ging ich meinen Weg und habe heute mehr, als ich mir jemals hätte erträumen können“, so Sarah.