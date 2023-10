Sahra Wagenknecht gründet Partei: „Wir brauchen eine Rückkehr der Vernunft in die Politik"

„Bündnis Sahra Wagenknecht - für Vernunft und Gerechtigkeit“ – das soll eine Partei sein, die sich vor allem um Menschen mit niedrigem und mittleren Einkommen kümmert. Wagenkencht sei überzeugt, so wie es im Land laufe, dürfe es nicht weitergehen. Gleichzeitig verlässt sie die Linke, wäre aber bereit in der Linksfraktion zu bleiben.

„Wir haben uns zur Gründung einer neuen Partei entschieden, weil wir überzeugt sind, so wie es derzeit läuft, darf es nicht weitergehen“, sagt Wagenknecht am Montag in Berlin. „Denn sonst werden wir unser Land in zehn Jahren wahrscheinlich nicht wiedererkennen.“ Die Partei soll Anfang 2024 gegründet werden und zur Europawahl im Juni 2024 antreten.

Wagenknecht kritisiert, dass sich Vermögen in Deutschland in wenigen Händen konzentrieren würde, dazu sagt sie: „Es geht nicht um eine Vermögenssteuer, die den Mittelstand belastet.“