Rührende Worte: David Schwimmer nimmt Abschied von Matthew Perry

Schwimmer werde Perrys "tadelloses komödiantisches Timing" und wie er seine Witze abgeliefert habe, niemals vergessen. "Du konntest eine einzelne Zeile eines Dialogs nehmen und diese nach deinem Willen beugen, was zu etwas so komplett Originellem und unerwartet Lustigem geführt hat, dass es immer noch verblüffend ist", schreibt der Schauspieler.

"Und du hattest Herz", führt er fort. "Du warst damit großzügig und hast es mit uns geteilt, sodass wir aus sechs Fremden eine Familie gründen konnten." Das dazu veröffentlichte Foto stammt aus Staffel fünf von "Friends" und ist laut Schwimmer einer seiner liebsten Momente mit Perry. Nun bringe die Aufnahme ihn "gleichzeitig zum Lächeln und zum Trauern". Er stelle sich vor, "wie du dich irgendwo dort oben, im selben weißen Anzug, die Hände in den Taschen, umschaust".

Matthew Perry war am 28. Oktober im Alter von 54 Jahren leblos im Pool seines Hauses in Los Angeles gefunden worden, die Todesursache ist bisher nicht geklärt. Wenige Tage nach seinem Tod hatten sich seine "Friends"-Kollegen David Schwimmer, Jennifer Aniston (54), Courteney Cox (59), Matt LeBlanc (56) und Lisa Kudrow (60) in einem gemeinsamen Statement zu Wort gemeldet. "Wir sind alle über den Verlust von Matthew zutiefst am Boden zerstört", erklärten die Schauspielerinnen und Schauspieler. "Wir waren mehr als nur Cast-Kollegen. Wir sind eine Familie." Sie kündigten an, sich zu einem späteren Zeitpunkt nochmals zu Wort melden zu wollen.

