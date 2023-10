DAS wäre für alle eine bunte Überraschung!

Noch dauert es knapp acht Monate, bis die Europameisterschaft 2024 in Deutschland angepfiffen wird. Für reichlich Gesprächsstoff ist aber jetzt schon gesorgt! Das liegt allerdings nicht an der Mannschaft oder dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann, sondern vielmehr an einem möglichen EM-Trikot, das vorab geleakt worden sein soll. Die neue Arbeitskleidung der DFB-Stars könnte es in sich haben! Doch wie kommt der knallige Hingucker bei den Fans an? RTL hat sich umgehört. Oben im Video sehen Sie, wie die Deutschen auf das lila-pinke DFB-Trikot reagieren.