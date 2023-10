Im Netz kursiert ein Entwurf für das Auswärtstrikot der deutschen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft 2024!

Das für gewöhnlich gut informierte Portal Footy Headlines veröffentlichte ein Shirt von Ausrüster adidas, dass es in diesem Design und in dieser Farbkombination für ein DFB-Team bisher so noch nicht gegeben hat: Statt in grün, schwarz oder rot könnte das Team diesmal in spektakulären lila-pinken Trikots um Siege kämpfen.

Dem Entwurf zufolge wird die Farbgebung von oben nach unten dunkler!