Roter Teppich in Berlin: Tina Ruland bringt ihren Sohn mit

Schauspielerin Tina Ruland (57) hat am Mittwochabend ihren Sohn Jahvis mit auf den roten Teppich gebracht. Die beiden waren bei der Premiere der Show "Falling | In Love" im Friedrichstadt-Palast Berlin zu Gast. Ruland, die ihren Durchbruch als Friseurin "Uschi" 1991 an der Seite von Til Schweiger (59) in der Actionkomödie "Manta, Manta" feierte, präsentierte ein glitzerndes, halbtransparentes Oberteil. Dazu kombinierte sie eine Hose im Leoparden-Design und passend zum Top glitzernde Pumps und goldene Handtasche.