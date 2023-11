Ricardas und Maurices Liebesgeschichte begann bei „Are You the One?“ 2022 und endete 2023, kurz nach ihrer Zeit im „Sommerhaus der Stars“. Nach den Dreharbeiten in Bocholt war Funkstille. Maurice machte Schluss, meldete sich nicht mehr. Erst im RTL-Interview vor wenigen Wochen sahen sich die Streithähne wieder. Zu dem Zeitpunkt ist Ricarda noch auf 180, wie Ihr unten im Video sehen könnt.

Inzwischen sieht ihre Welt schon wieder ganz anders aus. „Ich wünsch diesem Mann wirkich alles Gute. Da gibt’s bestimmt draußen eine Frau, die so ein Verhalten toleriert oder auch gut findet.“, erklärt sie und auch Maurice wünscht seiner Ex „von ganzem Herzen nur das Beste“. Na das ist schon mal was!