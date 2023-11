Retten um die Wette - Deutschlandpokal im Münsterland

Veranstaltet wird das Event von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft - kurz DLRG. "Alle hier müssen auch die jeweilige Fähigkeit nachweisen mit einem Rettungsschwimmabzeichen. Sie sind fit, aber das was wir hier im Becken sehen, hat nichts mehr mit einer Menschenrettung zu tun, so ehrlich müssen wir sein. Da geht es eigentlich nur noch um höher - weiter - schneller.", sagt DLRG-Sportdirektor Kai Schirmer. Dass das tatsächliche Leben retten bei den Leistungssportlern nicht unbedingt im Fokus steht, stört aber niemanden. Ganz im Gegenteil, die DLRG hofft, dass die Leistungssportler gute Werbung für die Organisation sind. "Wir haben viele Kinder bei uns. Die lernen bei uns Schwimmen, die machen ihr Seepferdchen, ihr Schwimmabzeichen und die wollen wir natürlich über den Rettungssport an den Vereine binden, damit sie bei uns bleiben. Nicht alle werden Weltmeister und viele kommen dann vielleicht doch in die Einsatzgruppen und helfen dann am Wochenende am Badestrand.", so Martin Holzhause vom Bundesverband der DLRG.