Retinol, Vitamin A, Retinoide: Bei den zahlreichen Begriffen, die rund um den Anti-Aging-Wirkstoff existieren, kann man schon einmal durcheinander kommen. Zum einen gibt es Steinkraus zufolge Retinol-Vorstufen, die in der Haut in Retinol umgewandelt werden. Sie sind vor allem für empfindliche Hauttypen geeignet: „Da diese Stoffe inaktive Formen des Retinols darstellen, sind sie weniger potent, aber gerade deswegen auch milder zur Haut“, erklärt die Hautexpertin.

Weiterhin gibt es das reine Retinol. Dieses muss in der Haut zu Retinaldehyd und schließlich zu Retinolsäure (Tretinoin) umgewandelt werden. Bei Retinol kann man die Konzentration langsam steigern für eine stärkere Wirkung, wobei man immer die Reaktion der Haut beobachten muss. „Reines Retinol wird in der EU meist mit Höchstkonzentrationen bis zu 1 Prozent eingesetzt und nicht bis 0,3 Prozent, wie oft in Apotheken behauptet“, betont Steinkraus.

Bei Tretinoin, also der aktiven Retinsäure (Vitamin-A-Säure), handelt es sich um eine sehr reizende Säure. Deswegen wird sie immer mit anderen Stoffen in Hautpflegeprodukten vermischt. „Dieses Retinoid entsteht auch natürlich im menschlichen Körper. Allerdings nur in sehr kleinen Mengen“, erklärt die Hautärztin. Reines Tretinoin wird zur Behandlung von Akne eingesetzt und kann starke Nebenwirkungen haben. Deswegen muss es von einem Hautarzt verschrieben werden und darf auch nur für einen medizinischen Zweck verwendet werden.