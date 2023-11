Am zweiten November verbietet Bundesinnenministerin Nancy Faeser die islamistische Terrororganisation Hamas und das pro-palästinensische Netzwerk Samidoun. Die Durchsuchungen finden heute - nach knapp drei Wochen - statt. Es geht vor allem ums Geld, das die Unterstützer sammeln, um damit den Terror in anderen Ländern mitzufinanzieren. "Das Signal ist das Wichtigste. Wir wollen den Menschen, die sich offen gegen die Völkerverständigung und das gemeinsame friedliche Zusammenleben aussprechen, die Geldhähne zudrehen. […] Antisemitismus in jeglicher Form und so wie er von diesen Gruppen propagiert wird, hat in Deutschland nichts zu suchen.", sagt NRW-Innenminister Herbert Reul.