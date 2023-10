Ratten kommen durch die Toilette: So schützen Sie Ihre Wohnung vor Schädlingen

Ratten treten überall auf und haben sehr große Einzugsgebiete, in denen sie sich bewegen. Der Grund für den Befall muss also nicht Ihre Wohnung sein - es kann auch eine Mülldeponie in einiger Entfernung sein, erklärt Schädlingsbekämpfer Meles.

Selbst durch Toilettenrohre finden die Nager den Weg in Wohnungen. Das Stockwerk ist dabei egal, denn es kommt vor allem auf die Rohre an. Bei alten Kupferrohren zum Beispiel wird das Material mit der Zeit brüchig, und die Nager haben genügend Halt, um hinaufzuklettern.

Experte Coryn Melis rät: "Kippen Sie auf keinen Fall Essensreste durch die Toilette, auch Spülen stört die Nager nicht. Sicherheitshalber kann der Fachmann aber sogenannte Rückschlussventile einbauen, die Ratten den Weg nach oben versperren."