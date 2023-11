Seit einem Monat ist die „Queen of Pop“ mit ihrer „The Celebration Tour“ unterwegs - und tritt heute und morgen in der Kölner LanxessArena auf. Auf diesen Moment warten viele Fans schon lange sehnsüchtig. Denn Madonna war zuletzt vor acht Jahren in der Domstadt: „Das ist hier wie ein Klassentreffen. Man trifft sich mal wieder nach ein paar Jahren. Einfach ein Wir-Gefühl. Und das Konzert ist natürlich super“, erzählt uns ein Fan. Ein anderer sagt: „Ich will sie schon seit 17 Jahren sehen, konnte es mir nie leisten und jetzt ist es endlich so weit.“