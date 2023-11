Quasi-Echtzeitübersetzung durch Künstliche Intelligenz

Heute hat eine Pressekonferenz der Koelnmesse für die Länder Japan und China stattgefunden. Anlass ist die Anuga FoodTec, die international führende Fachmesse für Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Das Besondere: Die digitale PK ist KI-unterstützt. Heißt: Am Ende der Konferenz beginnt eine Frage- und Antwortrunde. Die Fragen kommen auf Japanisch bzw. Chinesisch rein und werden von einer Künstlichen Intelligenz ins Deutsche übersetzt. Die Verantwortlichen beantworten die Fragen dann auf Deutsch und die KI übersetzt nahezu in Echtzeit zurück in die Sprache des Fragestellers.