In Folge zwei von „Promi Big Brother“ bahnt sich erstes Streitpotential an! Während sich die restlichen Bewohner des Promi-Containers bereits eingerichtet haben, fehlt Nachzüglerin Iris noch eine passende Schlafgelegenheit. Entsprechend stattet sie die Produktion mit einem Bettgestell und einer Matratze aus. Doch ausgerechnet Ex Peter hat es auf die neue Schlafgelegenheit abgesehen. Der Grund: Iris’ Matratze ist offenbar dicker und damit komfortabler als seine eigene. Der Handwerker fackelt nicht lange und tauscht sie kurzerhand aus.

„Nein, ich bin egoistisch. Hat mich jemand gefragt, ob ich auf einer dünnen schlafen will?", rechtfertigt er seine Aktion.