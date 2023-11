Priscilla Presley spricht so offen wie nie über verstorbene Tochter

Priscilla Presley (78) hat in einem neuen TV-Interview unter Tränen über den überraschenden Tod ihrer Tochter Lisa Marie Presley (1968-2023) im Januar 2023 gesprochen und verraten, dass die 54-Jährige zuvor mit psychischen Problemen zu kämpfen hatte. Der Grund war demnach vor allem der Tod von Lisa Maries Sohn Benjamin Keough (1992-2020), der 2020 Suizid beging.

"Ben zu verlieren, war das Schwerste für sie, er hat sich das Leben genommen, er war die Liebe ihres Lebens", sagt Priscilla Presley in einem Vorabausschnitt der Show "Talk TV" mit Piers Morgan (58), der der britischen "The Sun" vorliegt. Sie habe ihren Sohn "geliebt" und hätte alles für ihn getan, so Priscilla Presley über ihre Tochter.

Demnach habe Lisa Marie auch Monate nach seinem Tod zu ihr gesagt: "Mom, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich hier sein möchte." Sie glaubt, ihre Tochter sei kurz vor ihrem Tod "suizidgefährdet" gewesen.

Ihre eigene Tochter Anfang des Jahres zu verlieren, sei für Priscilla Presley "unerträglich" gewesen: "Ich habe meine Mutter, meinen Enkel und meine Tochter verloren." Lisa Marie Presley erlitt im Januar einen Herzstillstand infolge eines Darmverschlusses, der nach einem im Jahr zuvor vorgenommenen Eingriff für eine Gewichtsreduktion entstanden war.

Nur wenige Tage zuvor am 10. Januar besuchte die Sängerin noch mit ihrer Mutter die Golden Globe Awards, bei der Preisverleihung wurde Austin Butler (32) für seine Rolle des "King of Rock 'n' Roll" im Biopic "Elvis" als bester Hauptdarsteller in einem Drama ausgezeichnet. "Ich wusste, dass etwas nicht stimmte", erinnert sich Priscilly Presley heute. Ihre Tochter habe ihrer Ansicht nach nicht gut ausgesehen. "Sie sah sehr gebrechlich aus" und habe über Magenschmerzen geklagt.

Nach der Veranstaltung hätten sich die beiden noch einmal umarmt "und sie ging ihren Weg und ich ging meinen Weg und diese Umarmung war die letzte Umarmung, die ich ihr gab", so Presley. Zwei Tage später habe sie von Lisa Maries Ex-Mann Danny Keough (58) dann den Anruf erhalten, dass ihre Tochter im Krankenhaus sei. "Ich bin gleich ins Auto gestiegen, aber sie war schon weg. Ich kann es immer noch nicht glauben. Das wünsche ich keiner Mutter."

Lisa Marie Presley starb am 12. Januar im Alter von 54 Jahren. Am 23. Januar wurde sie auf dem legendären Familiensitz Graceland in Memphis, Tennessee, beigesetzt. Angehörige, Freunde und Hunderte von Fans hatten sich zu einem öffentlichen Gedenkgottesdienst voller emotionaler Momente versammelt.

Hilfe bei Depressionen und Suizidgedanken bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111.

spot on news