Am 12. Oktober 2018 gab sich das Paar in der St.-Georgs-Kapelle auf Schloss Windsor das Jawort. „Heute vor fünf Jahren“, schreibt sie zu dem Clip. In diesem sind zunächst die finalen Vorbereitungen kurz vor der Hochzeit zu sehen. Prinzessin Eugenie und ihr Jack sind offensichtlich gut gelaunt und voll freudiger Erwartung. Sie betritt in ihrem wunderschönen, langärmeligen Brautkleid im Prinzessinnenstil von Peter Pilotto und Christopher De Vos die Kirche. Es folgen Aufnahmen der prunkvollen Zeremonie, bevor das Paar Hand in Hand aus der St.-Georgs-Kapelle schreitet und vor zahlreichen Schaulustigen seine Hochzeit mit einem romantischen Kuss besiegelt.

Lese-Tipp: Prinzessin Eugenie: Süße Liebeserklärung an Ehemann Jack