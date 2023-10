Prinz William: Diese Stars trifft er beim Earthshot Prize

Blanchett ist Mitglied der Jury und wird mit den Worten zitiert: "Der Earthshot-Preis hebt erneut mutige und erfinderische Lösungen hervor und fördert sie. Wir haben keine Zeit für Untätigkeit und Verzweiflung, und die unglaublichen Klimalösungen rund um den Globus geben Anlass zu echter Hoffnung." Die vorgestellten Klimalösungen seien "äußert aufregend".

Auf der Instagramseite des Umweltschutzpreises wurden die prominenten Gäste verkündet. So wird Hannah Waddingham (49) die Verleihung moderieren. Die Britin machte mit ihrer Moderation des Eurovision Song Contest in Liverpool Furore. Wie die "Daily Mail" berichtet, sei es ein "Coup", dass die gefeierte Moderatorin für die Veranstaltung von Prinz William gewonnen werden konnte. "Wir präsentieren das erste unseres unglaublichen Line-ups von Gastgebern, Moderatoren und Darstellern", hieß es in dem Instagam-Posting. Und weiter: "Schließen Sie sich uns an, wenn wir am Dienstag, den 7. November, bahnbrechende Lösungen zum Schutz unseres Planeten feiern und unsere Gewinner des Earthshot Prize 2023 ernennen."

Auch der Naturfotograf Robert Irwin (19), Sohn des verstorbenen Naturschützers Steve Irwin (1962-2006), wird Gewinner bekannt geben. Zu den weiteren großen Namen des Abends zählen die Schauspieler Lana Condor (26) und Nomzamo Mbatha (33). Für Musik sorgen bei der Veranstaltung die US-amerikanische Band One Republic und die britische Indie-Rock-Band Bastille.

Der Earthshot Prize wird in diesem Jahr zum dritten Mal verliehen. Erstmals hatte Prinz William den Preis 2021 in London übergeben, im vergangenen Jahr war Boston der Gastgeber. Der Preis zeichnet die Gewinner von fünf Kategorien mit jeweils 1 Million Pfund aus, damit sie ihre Umweltinnovationen ausbauen können. Zu den 15 Finalisten, die unter 1.100 Nominierungen ausgewählt wurden, gehört ENSO, ein britisches Unternehmen, das einen effizienteren Reifen für Elektrofahrzeuge entwickelt hat, der weniger Partikel ausstößt. Prinzessin Kate (41) wird ihren Mann diesmal nicht auf dieser Reise begleiten. Im vergangenen Jahr in Boston war sie dabei.

