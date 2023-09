Der 24-jährige Verdächtige ist noch in der Wohnung als die Beamten kurz nach 16.30 Uhr eintreffen. Sie nehmen ihn vorläufig fest.Dabei wird einer der Polizisten verletzt, muss von einem Arzt behandelt werden. „Wir gehen davon aus, dass irgendwas gebrochen ist. Vielleicht der Finger, vielleicht die Hand“, sagt der Polizeipressesprecher zu RTL.

Am Freitagmorgen befindet sich der Tatverdächtige demnach noch in Gewahrsam. Weitere Hintergründe sind am Morgen nach der Tat noch unbekannt. Allerdings kündigt die Lübecker Staatsanwaltschaft an, einen Antrag auf einstweilige Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus zu stellen. Hintergund ist wohl eine psychische Erkrankung des 24-Jährigen. Pressesprecher Dr. Jens Buscher zu RTL: „Es liegen im Augenblick dringende Gründe zu der Annahme vor, dass er zum Tatzeitpunkt schuldunfähig oder vermindert schuldfähig gewesen ist.“ Er soll am Freitag dem Amtsgericht vorgeführt werden. Lübecker Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln. (dpa/sis)