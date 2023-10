Polizei findet vermisste 13-Jährige bei 42-jährigem Mann

Ein Zeuge habe der Polizei den entscheidenden Hinweis gegeben, so die Staatsanwaltschaft Flensburg im Gespräch mit RTL. “Er habe Wahrnehmungen gemacht, die zum Auffinden des Mädchens geführt habe“, erzählt Oberstaatsanwältin Dr. Inke Dellius weiter. In Süderbrarup Schleswig-Holstein kann sie schließlich gefunden werden, in der Wohnung eines 42-Jährigen. Hier soll sie sich seit ihrem Verschwinden am 21. September freiwillig aufgehalten haben, so die Oberstaatsanwältin weiter.

Sicher ist auch: Beide kannten sich schon vor diesem Datum. Woher oder wie lange, dazu konnte die Oberstaatsanwältin jedoch nichts sagen. Wovon die Ermittler jedoch ausgehen, dass der 42-Jährige sexuelle Handlungen an dem Mädchen vorgenommen haben soll. „Das beruht auf den Angaben des Mädchens“, so die Oberstaatsanwältin weiter.

