Spannende Angebote für Gamer – während des zweiten Prime Day sind wieder PlayStation-5-Deals bei Amazon zu erwarten.

Nächste Woche laufen die Schnäppchentage wieder an – der Amazon Prime Day am 10. und 11. Oktober lässt Gaming-Fans aufhorchen, denn besonders an Aktionstagen wie dem Black Friday oder Prime Day ist die heißbegehrte PlayStation 5 oft schnell vergriffen. Gibt es die Konsole und Zubehör jetzt günstiger? Wir machen den Amazon-Check und zeigen Deals, die Interessierte nicht verpassen sollten.