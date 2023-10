Bei unserem VIP-Verhör gibt es zehn knallharte Frage, aber nur einen Joker. Wenn diese Karte gezogen wird, heißt das so viel wie: kein Kommentar.

Deutschlands bekannteste Autoverkäuferin ist für ihre Schlagfertigkeit bekannt, das bekommt auch unser Reporter bei der Frage nach ihrer erotischen Fantasie zu spüren. Nicht ganz so auskunftsfreudig gibt sich Panagiota Petridou, die aktuell mit ihrer Live-Comedy „Wer bremst, verliert“ auf Tour ist, wenn es um ihren eigenen Nachwuchs geht. Der 44-Jährigen, die seit Februar 2022 Mama ist, gelang es, ihre Schwangerschaft fast zehn Monate geheim zu halten. Und so hält sie es auch weiterhin mit dem Namen ihres Kindes. Dafür verrät sie, wie es um die weitere Familienplanung bestellt ist und, was sie zu ihrem Titel „Deutsche Jennifer Aniston“ sagt.

