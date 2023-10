Öffnungszeiten am Reformationstag und Allerheiligen - DAS gilt in Ihrem Bundesland

Ein schönes Feiertagsfrühstück, der Duft von frisch gebackenen Brötchen. Perfekt an einem freien Tag. Wenn Sie die Brötchen in der Bäckerei kaufen möchten, können Sie aber unter Umständen nicht ganz so lange ausschlafen.

So dürfen die Bäckereien in den Bundesländern öffnen, in denen der 31. Oktober ein Feiertag ist:

In Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen dürfen Bäckereien für höchstens fünf Stunden geöffnet haben.

und dürfen Bäckereien für höchstens fünf Stunden geöffnet haben. In Bremen dürfen Bäckereien für die Dauer von drei Stunden öffnen.

dürfen Bäckereien für die Dauer von drei Stunden öffnen. In Sachsen dürfen Bäckereien am Reformationstag gar nicht öffnen

So dürfen die Bäckereien in den Bundesländern öffnen, in denen der 1. November ein Feiertag ist:

In Baden-Württemberg und Bayern dürfen Bäckereien maximal drei Stunden öffnen.

und dürfen Bäckereien maximal drei Stunden öffnen. In Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland dürfen Bäckereien bis zu fünf Stunden lang öffnen.

Für alle Bäckereien gilt: Von wann bis wann sie jeweils öffnen, können sie selbst bestimmen. Die genauen Öffnungszeiten Ihrer Lieblingsbäckerei sollten Sie also am besten vorher herausfinden.

