Es ist ein seltsamer Flug, den die Flugtrackingseite "Flightaware" aufgezeichnet hat. Die Maschine mit der Kennung D-FEPG hebt kurz vor 13 Uhr am Flughafen Nürnberg ab. Das einmotorige Mehrzweckflugzeug fliegt zunächst einen relativ geraden Kurs. Dann passiert das Kuriose: Das Flugzeug beginnt in etwa 2200 Metern Höhe und mit einer Geschwindigkeit von rund 270 Kilometern pro Stunde zu kreisen – und das fast zwei Stunden lang an mehreren Tagen.

Lesen Sie auch: Schock nach Landung – Flugzeug driftet vom Rollfeld: Passagiere in Panik!