Nur diesen Monat haben Hacker in mehr als 70 Kommunen in NRW alles lahmgelegt. Mit Cyberattacken. Ein Problem, das durch die Digitalisierung immer größer wird. Um digitale Kommunikation sicherer zu machen startete heute die europäische Leitmesse für Sichere Kom-munikation in Köln. Unternehmen zeigen hier Produkte und Lösungen - zum Beispiel, um Cyberkriminalität zu bekämpfen oder zum Schutz der Kritischen Infrastruktur. Mit dabei NRW-Innenminister Herbert Reul.