Vier von 18 Großstädten in NRW sind ohne Polizeipräsidenten. Teilweise seit mehr als einem Jahr. Und bald werden es noch mehr sein. Denn die Kölner Spitze Falk Schnabel gibt sein Amt im November auf. In Mönchengladbach geht Mathis Wiesselmann im Dezember in Ruhestand.

Polizeipräsidenten leiten ihre Behörde. Repräsentieren sie. Diese Beamten im Land unterstehen NRW-Innenminister Herbert Reul. Der will sich bei der Suche neuer Führungskräfte nicht drängen lassen.