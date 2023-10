Vor elf Tagen greift die Hamas Israel an. Die Terroristen ermorden mehr als 1.200 Menschen. Fast 200 Geiseln werden in den Gaza-Streifen verschleppt. Viele aus der jüdischen Gemeinde in Bielefeld haben Bekannte oder Verwandte in Nahost.

Immer wieder kommt es bei Pro-Palästina-Demonstrationen in NRW zu Ausschreitungen. In Berlin gibt es in der Nacht einen missglückten Brandanschlag auf eine Synagoge. Vor Juden-Hass haben auch die Gemeindemitglieder in Bielefeld Angst.