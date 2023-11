Viele Menschen im Land haben wegen der umstrittenen Pro-Palästina-Demonstrationen Angst. Besonders die 26.000 Juden, die in NRW leben. Viele fürchten sich vor Hass, Hetze und Übergriffen. Die Landesregierung will sie schützen und stellte heute in Düsseldorf einen 10-Punkte-Plan gegen Antisemitismus vor.