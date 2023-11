NRW-Innenminister Reul (CDU) zu Gast bei angehenden Cyber-Polizisten in Mönchengladbach

Er schaute sich vor Ort den Unterricht an und tauschte sich mit den Studenten zu den ersten Wochen ihres Studiums aus: „Die Zukunft der Polizei ist digital. Die jungen Leute, die hier das machen, die muten sich eine Menge zu", erklärte der 71-Jährige. Denn alle die hier pauken, arbeiten auch noch als Polizist, zum Beispiel im Streifendienst. Eine von ihnen ist Sarah Müller: "Ehrlich gesagt kannte ich mich mit Cybercrime und den ganzen IT-Themen vorher gar nicht aus. Und hatte einfach Lust was Neues kennenzulernen und da reinzuschnuppern und die Chance zu nutzen und auch für die Polizei was zu tun."