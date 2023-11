Heute Mittag meldet der Verfassungsschutz, dass sich der Krieg im Nahen Osten auf die Sicherheitslage in Deutschland auswirkt. Das Bundesamt warnt vor Anschlägen durch radikalisierte Islamisten. Nur ein paar Stunden später folgt die Nachricht, dass die Polizei zwei Teenager festgenommen hat. Sie sollen einen Anschlag geplant haben. Nach RTL WEST Informationen soll es sich um einen Weihnachtsmarkt in Leverkusen gehandelt haben und nicht, wie zuvor berichtet, in Köln.