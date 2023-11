In den Alpen hat der Winter schon Einzug gehalten, mit zum Teil kräftigen Schneefällen – insbesondere in den höheren Lagen oberhalb von rund 1.500 Metern. Auch in den Höhenlagen des Schwarzwalds ist es schon weiß.

Und der Winter hat Gefallen daran gefunden, uns schon im November ein Bein zu stellen. Die kommenden Tage zeigen sich frisch und feucht, aber Richtung Wochenende sinkt die Schneefallgrenze ab und es könnte eine weiße Überraschung geben. Nur wo genau?

