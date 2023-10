Für 4 Personen • Zubereitungszeit: ca. 30 Minuten plus 15 Minuten Einweichzeit und 30 Minuten Backzeit



Für den Schmarrn:

5–6 Brötchen vom Vortag

375 ml Vollmilch

2 Eier

2 EL Zucker

Salz

4 EL Butter

1 EL Puderzucker

Für die Vanillesauce:

2 Eigelbe

2 EL Zucker

250 ml Vollmilch

1 Vanilleschote

Zubereitung Semmelschmarrn:

Die Semmeln in dünne Scheiben schneiden und in eine Schüssel geben. Die Milch mit den Eiern, dem Zucker und einer kleinen Prise Salz verquirlen, darüber gießen und etwa 15 Minuten durchziehen lassen.

In einer großen, ofenfesten Pfanne 2 EL Butter erhitzen. Die Semmelmasse hineingeben und die restliche Butter (2 EL) in Flocken darauf verteilen.

Den Semmelschmarrn auf die mittlere Schiene des auf 180 °C vorgeheizten Backofens (Ober-/Unterhitze, Umluft 160 ºC) in etwa 30 Minuten goldbraun backen, dabei nach jeweils 10 Minuten kurz aus dem Ofen nehmen und mit zwei Gabeln in Stücke reißen. Beim zweiten Mal den Puderzucker darüber sieben und den Semmelschmarrn in der verbleibenden Zeit an der Oberfläche leicht karamellisieren lassen.

Zubereitung Vanillesauce:

Das Eigelb mit dem Zucker und der Milch in einem Topf verrühren. Die Vanilleschote längs aufschneiden, das Mark herauskratzen und dazugeben. Bei schwacher Temperatur unter ständigem Rühren bis kurz vor dem Siedepunkt erhitzen, damit die die Sauce leicht dicklich wird. Vom Herd nehmen und gelegentlich umrühren, damit sich keine Haut bildet.



Tipp: Statt Vanillesauce schmeckt auch Apfelmus dazu. Es können auch Hefezopf, Hörnchen oder Brioche verarbeitet werden. Da diese bereits süß sind, kann der Zucker in der Ei-Milch-Mischung reduziert oder ganz weggelassen werden.