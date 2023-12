In ihrem Song wünscht sich Nina Chuba „Immos“ (a.k.a. Immobilien), „Dollars“ und natürlich das Trendgetränk „Wildberry Lillet“. Und im wahren Leben? Da sieht es ganz anders aus. Bei der Verleihung der „1live Krone 2023“ in Bielefeld hat uns die „Beste Künstlerin“-Preisträgerin ihre Zukunftspläne verraten – und ein Detail überrascht nun wirklich: „Hoffentlich mit einer Familie und ich möchte irgendwo an einem See wohnen und..."

Diesen einen, dritten Wunsch, verrät die 25-Jährige oben im Video.