Nigel Farage im Dschungelcamp: Diese Politiker machten es vor

Es ist offiziell: Nigel Farage (59) zieht ins britische Dschungelcamp. Der ehemalige Chef der euroskeptischen Partei Ukip bestätigte seine Teilnahme bei "I'm a Celebrity ... Get Me Out of Here!". Farage ist dabei nicht der erste Politiker, der bei der Vorlage von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" an den Start ging.