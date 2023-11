Suana Boeck und Metin Turan haben sich in Osnabrück auf die Spuren von Erich Maria Remarques begeben. In seinem Roman verarbeitet der Schriftsteller die Schrecken des Ersten Weltkriegs. Auch knapp 100 Jahre nach seiner Veröffentlichung bewegt "Im Westen nichts Neues“ noch immer.

Unsere RTL-Nord-Reporter zeigen, wie der Roman im Angesicht des Kriegs in der Ukraine nicht an Aktualität verloren hat: Ein Krieg mitten in Europa – damals wie heute. Für ihren Beitrag sind Suana Boeck und Metin Turan in der Kategorie Information nominiert.