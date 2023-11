2022 feierte die NFL ihr Debut in Deutschland. In der Münchner Allianz Arena sorgten die deutschen Football Fans beim Duell der Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks für Gänsehaut-Stimmung.

In diesem Jahr kehrt die NFL mit zwei Spielen nach Deutschland zurück. Am 5. und 12. November wird der Deutsche Bank Park in Frankfurt zur Spielstätte für zwei Football-Games aus der krassesten Sportliga der Welt.

Den Aufktakt für die Frankfurt Games machen am 5. November die Super-Bowl-Champions der Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins. Eine Woche später folgt das Duell der New England Patriots gegen die Indianapolis Colts.