Wie fängt er den denn? Eagles-Quarterback Jalen Hurts bringt auf Höhe der 25-Yard-Linie einen Pass auf die linke Seite in der Endzone. Normalerweise ist das Zuspiel kaum zu fangen, aber das wurde A. J. Brown nicht gesagt.

Er fährt die linke Pranke aus und macht einen One-Hand-Catch für den ersten Touchdown der Eagles. Das ganze mit nur noch 30 Sekunden auf der Uhr. Das ist extrem wichtig für die Eagles und wunderschön anzusehen. Spielstand: 10:14 für die Commanders aus Washington – das Spiel ist wieder heiß!



Patrick Esume analysiert nach dem Monster-Catch: „Das ist was anderes, als wenn man mit einem Luftballon im Wohnzimmer spielt. In Realgeschwindigkeit ist der Ball für kaum einen Menschen zu fassen. Was ist das für ein Zauberer!“

Den Super-Catch gibt’s oben im Video! (scz)