Nach Blitz-Führung durch den ersten Touchdown von Dallas Goedert inklusive Paddel-Jubel schlagen die Rams zurück, gehen sogar durch einen Monster-Touchdown von Rookie Puka Nacua (erst der zweite Touchdown in der NFL-Karriere des Wide Receivers) in Führung und bringen das SoFi Stadium in Inglewood zum Kochen.

Lese-Tipp: Vor den Augen von Eminem: Lions fallen auch über die Panthers her

Doch kurz vor der Halbzeit kontern die Eagles mit ihrem perfektionierten Sneak: Zwei Sekunden vor Ende des zweiten Viertels sorgt Philly-Quarteback Jalen Hurts per Touchdown nach bockstarkem Tush Push für die erneute Führung.

Lese-Tipp: Lese-Tipp: NFL-Superstar Tyreek Hill übergibt Touchdown-Ball an seine Mama

Nachdem sich beide Teams im dritten Viertel neutralisieren, erhöhen die Eagles im letzten Abschnitt dank zwei weiterer Field Goals von Jake Elliott. Offensiv kriegen die Rams nichts mehr auf die Kette. Als Philly-Linebacker Haason Reddick zwei Minuten vor Schluss Rams-Quarterback Matthew Stafford im vierten Versuch sackt, ist der Drops für die Kalifornier gelutscht. (mli)