Kurz nach der Halbzeitshow joggte Packers-Coach Matt LaFleur zurück an die Seitenlinie. Denkste! Ein übermotivierter Security stellte sich dem Trainer in den Weg und bremste ihn aus. Er wollte LaFleur nicht mehr an die Seitenlinie lassen.

Einfache Erklärung: Der Security hat den Coach der Green Bay Packers einfach nicht erkannt.

Stinksauer drückt sich der Trainer an dem Security vorbei und schaut ihm böse hinterher. RTL-NFL-Experte Björn Werner baff: „Verstehe ich das jetzt richtig? Der Security wollte den Trainer nicht mehr auf’s Feld lassen?“

Auch der Matt LaFleur hatte dazu etwas zu sagen. Er wütet an der Seitenlinie: „Da sist mir in meiner ganzen Karriere noch nicht passiert!“ Die Skandal-Szene gibt’s oben im Video!