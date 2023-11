Wie er generell zum Thema Schönheit steht, erklärt er bereits vor kurzer Zeit im gemeinsamen Podcast mit Bruder Travis Kelce: „Mein Outfit ist für jeden Spieltag das gleiche, das ich auch jeden Tag trage. Was zum Teufel interessiert es mich, was ich am Spieltag anziehe. Manche Leute spielen Football, andere verkleiden sich. Ich verkleide mich nicht gerne, ich spiele gerne Football.“

Eine deutliche Einstellung – die viele Fans ab kommender Saison vermissen könnten. Zuletzt erhärteten sich Gerüchte bezüglich eines Rücktritts von Kelce. Damit stände das Ende einer Ära bei den Philadelphia Eagles an. Seit 2011 spielt der 36-Jährige im grünen Trikot, zählt fünfmal zum First-Team All Pro der US-Liga.

Aber wer weiß? Vielleicht folgt ja auf die erfolgreiche NFL-Karriere eine ebenso beachtliche Model-Laufbahn. (fkl)