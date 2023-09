Nachdem der Safety in der Preseason auflief, wartet er immer noch auf seinen ersten Einsatz in der diesjährigen Spielrunde. Weil sich jetzt Teamkamerad Jordan Poyer am Knie verletzt, könnte der kommende Sonntag zum großen Tag werden. Denn wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, schafft Hamlin erstmals den Sprung in den 53-Mann-Spieltagskader der Bills!

Lese-Tipp: In der NFL-Preseason: Footballprofi Hamlin vor Comeback

Zwar dürfte der US-Amerikaner zu Beginn auf der Bank Platz nehmen, Taylor Rapp und Micah Hyde bekommen wohl den Vorzug, dennoch ist fest mit einem Einsatz zu rechnen. In der Regel rotieren Trainer häufig auf der Safety-Position, sodass Spielzeit für alle aktiven Akteure herausspringt. Da dürfte auch Bills-Coach Sean McDermott keine Ausnahme darstellen!